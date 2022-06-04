فرنسا تسجل 51 إصابة بـ جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن "جميع الإصابات سجلت لدى رجال تراوح أعمارهم بين 22 و63 عاما، وإن شخصا واحدا فقط دخل المستشفى وخرج لاحقا".

من جهتها، قالت وزيرة الصحة الفرنسية بريجيت بورغينيون الأسبوع الماضي، إن "المسؤولين لا يتوقعون تفشى المرض"، وإن "البلاد تمتلك مخزونا كافيا من اللقاحات".

وأبلغت باريس عن أولى الإصابات فى شهر مايو الماضي، وكان إجمالى عدد الإصابات المؤكدة الأربعاء الماضى 33 شخصا.