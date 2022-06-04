جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة أنها رصدت الهزة على بعد 82 كلم جنوب شرقى مدينة سيوداد إيدالغو بولاية تشياباس. وكانت بؤرة الزلزال بعمق 10 كيلومترات. ولم ترد أى معلومات عن دمار أو ضحايا بنتيجة الهزة الأرضية، حسب معطيات الإدارة المحلية للطوارئ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة أرضية فى جنوب المكسيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.