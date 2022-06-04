إنجلترا تسجل 15 إصابة جديدة بـ جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالةُ الأمنُ الصحى فى المملكة المتحدة - فى بيانٍ اليوم- بأن إجمالى عدد الإصابات فى المملكة المتحدة بلغ 225 حالةً، بعد تأكيد 8 إصابات فى إسكتلندا، وحالتين فى إيرلندا الشمالية، وحالة فى مقاطعة ويلز.

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