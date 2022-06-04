كم تكلفة الحج من اليمن 2022 وأفضل الحملات المتاحة.. “اختر مايناسبك”

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عمر شويل - جدة كم تكلفة الحج من اليمن 2022 سؤال يشغل الشعب اليمني هذه الأيام وذلك بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية عنها وهي لا تشمل الانتقالات الدولية من دولة اليمن وإلى المملكة العربية السعودية وهذا تسبب في غضبًا واسعًا من الشعب اليمني بعد بحثهم عن كم تكلفة الحج من اليمن 2022 ووصفها اليمنين بأنها معيقات ومطبات في الحج في السعودية. ولكن مدير إدارة الإعلام في قطاع الحج والعمرة بدولة اليمن أشاد بأن وزارة الأوقاف والإرشاد اعتمدت 151 وكالة لتفويج الحجاج اليمنين رسمياً مع تحديد تكاليف الحج لعام 2022.

كم تكلفة الحج من اليمن 2022

اعتمدت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمني مع قطاع الحج والعمرة في اليمن 151 وكالة تفويج حجاج يمنين وذلك مع تحديد الإجابة على كم تكلفة الحج من اليمن 2022. إذ وضعت وزارة الأوقاف مبلغ قيمته 12820 ريالًا سعوديً للفرد الواحد وهذه التكاليف لا تشمل الانتقالات من اليمن إلى السعودية.

تكلفة حج اليمنين 2022 – 1443

وضعت تكلفة حج اليمنين 2022 – 1443 للفرد الواحد وهي 12820 ريالاً سعودياً وهي لا تشمل تكلفة النقل من اليمن إلى السعودية.

أسعار وحملات الحج في اليمن 2022

يسأل الشعب اليمني عن أسعار وحملات الحج في اليمن 2022 وهي كما يلي:

باقة ضيافة أبراج تشامل أسعار التنقلات بين الأماكن المقدسة وتبلغ تكلفتها 13560 ريالاً سعودياً.

أما باقة مخيمات الحج تشمل الانتقالات تصل تكلفتها إلى 14381 ريالاً سعودياً.

باقة ضيافة المخيم شاملة الانتقالات والإقامة وتكلفتها بقيمة 12113 ريالاً سعودياً.

أفضل حملات الحج في اليمن 2022

يحتفل الحجاج اليمنين لمعرفة أفضل حملات الحج لدى الشركات المتخصصة في اليمن لعام 1443- 2022 وهي كما يلي: