عمدة كييف: أوكرانيا ستكسب الحرب ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال كليتشكو فى مقطع مصور بالفيديو نشره على قناته على تطبيق تلجرام ، إنها "حرب همجية لتدمير أوكرانيا والشعب الأوكراني".

ويمكن سماع صافرات الإنذار من الغارات الجوية وهى تنطلق فى خلفية المشهد فى العاصمة الأوكرانية. ومنذ فترة طويلة نقلت روسيا نقطة هجومها من العاصمة كييف إلى شرق أوكرانيا حيث كان الانفصاليون الموالون لروسيا فى صراع بالفعل مع القوات الحكومية الأوكرانية.

وقال بطل العالم السابق فى الملاكمة إنه كانت هناك 100 يوم من الحرب مليئة بالمعارك الدامية والإصابات والوفيات، "لكنه أيضا وقت الشجاعة والمثابرة".

وأضاف: "سنقف جميعا وسنقاتل معا. كل فى مكانه. نحن معجبون بقواتنا المسلحة". وأضاف ان أوكرانيا ستحرر نفسها من "البرابرة الروس".

وقال كليتشكو:" نعم ، سيكون الأمر صعبا. لكننى أعتقد أن كل واحد منا سيمر بهذه التجارب بكرامة. لأن هذه حرب بين الخير والشر. وحتما سينتصر الخير والعدالة ".