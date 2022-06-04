الأمن العراقى يعلن مقتل 4 إرهابيين بضربات جوية فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية فى بيان نقلته قناة الإخبارية العراقية، اليوم الجمعة، إن الاستخبارات العسكرية زودت طائرات "إف-16" العراقية فى قيادة القوة الجوية بمعلومات دقيقة، أسفرت عن تدمير سيارة نوع "لورى" كانت تقل 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابية فى وادى القذف ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار". وأضافت أن ملاحقة العناصر الإرهابية وتطهير الأراضى منهم واجب وطنى لن تحيد عنه قطعاتنا الأمنية المخلصة للعراق وشعبه.

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