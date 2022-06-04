قتلى وإصابات بحادث قطار جنوبي ألمانيا

قتلى وإصابات بحادث قطار جنوبي ألمانيالقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم في حادث خروج قطار ركاب، عن مساره بمنطقة بافاريا العليا جنوبي ألمانيا.

ونقلت وسائل إعلام المانيه عن مصادر في السلطة المحلية قولها أن 16 فرداً أصيبوا بجروح خطيرة إثر خروج القطار عن مساره بالقرب من بلدة جارميش-بارتنكيرشن التي تقع قرب الحدود الألمانية-النمساوية.

من جانبه قال المتحدث باسم الشرطة الألمانية إن قطار الركاب كان متجهاً نحو ميونخ عندما خرج عن المسار، وانقلبت ثلاث عربات عقب خروجها عن القضبان، مضيفاً أن أسباب الحادث لم يتم تحديدها بعد.

وأكد أنه يجري حاليا إنقاذ الركاب من حطام القطار، موضحاً أنه يُجرى إخراجهم من نوافذ العربات.