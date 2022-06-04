كيف يمكنني معرفة الارقام المسجلة باسمي برقم الهوية 2022

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عمر شويل - جدة تعددت عمليات تسجيل أرقام الجوال بأسماء مختلفى وذلك فى كافى شركات المحمول، لذلك قامت العديد من شركات المحمول بحماية الشتركين لديهم وذلك عن طريق معرفة الأرقام المسجلة باسمي برقم الهوية، وذلك من أجل الحفاظ على خصوصية العملاء من عمليات النصب والإحتيال التي تتم من خلال الهواتف، كما قررت هيئة الإتصالات بالمملكة العربية السعودية تقديم خدمة معرفة الأرقام المسجلة بإسمي برقم الهوية الوطنية عبر خطوات بسيطة وسهلة.

كيف يمكنني معرفة الارقام المسجلة باسمي برقم الهوية:

من خلال بعض الخطوات البسيطة والسهلة سوف نتعرف على كيكفية معرفة الأرقام المسجلة بإسمي برقم الهوية والتي سوف نذكرها الآن:

أولا عليك بالذهاب إلي وقع هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات. بعذ فتح الرابط الخاص بالهيئة سوف تجد من الأعلى زر خدمات قم بالضغط عليه. سوف تفتح لك كافة الخدمات التي تقدمها هيئة الإتصالات سوف نختار خدمة أرقامي وهي المراد معرفتها. سوف تجد وصف خاص بالخدمة وهناك زر ابدأ الخدمة قم بالضغط عليه. بعد الضغط عليها سوف تفتح لك نافذة جديدة قم بإختيار خدمة أفراد. في الخانة الأولى قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك. في الخانة الثانية قم بكتابة تاريخ الميلاد الخاص بك. الخانة الثالثة قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك أو قم بإختيار علامة لا يوجد لدي رقم هاتف متنقل إذا كان بالفعل ليس لديك رقم جوال. وأخيرا قم بكتابة الرموز التي تثبت للهيئة أنك لست روبوت. قم بالضغط على زر إستعلام. أخيرا سوف تظهر لك نافذة أخرى بها كافة الأرقام المسجلة بإسمك ورقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدنى الخاص بك فى كافة شركات المحمول.

كما أن هناك عدة طرق مختلفة أخرى لمعرفة كيف يمكنني معرفة الارقام المسجلة باسمي برقم الهوية والتي توفرها هيئة الإتصالات بالمملكة العربية السعودية ومنها:

كيف يمكنني معرفة الارقام المسجلة باسمي عبر الرسائل: