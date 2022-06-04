كم تكلفة الحج من مصر 2022 .. الشروط والإجراءات المطلوبة

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عمر شويل - جدة كم تكلفة الحج من مصر2022 سؤال يشغل المصريين الذين يرغبون في آداء فريضة الحجة بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة. حيث أن الحج في مكة المكرمة لعام 2022 – 1443 هـ له تكلفة حج مختلفة عن الأعوام الماضية. لذا نسعى من خلال هذا الموضوع أن نسهل على الحجاج المصريين معرفة كم تكلفة الحج من مصر2022 وكذلك معرفة شروط الحج في مصر لعام 2022 – 1443 فهناك نوعين من تكلفة الحج من مصر وهي الحج السياحي والحج الاقتصادي. ولكل منهم تكلفة الحج من مصر2022 في السعودية.

كم تكلفة الحج من مصر2022

تختلف الإجابة على كم تكلفة الحج من مصر2022 بين السياحي والاقتصادي. وهذا ما نوضحه من خلال هذا الموضوع.

تكلفة الحج السياحي من مصر2022

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن تكلفة الحج السياحي 2022، ويبلغ تكلفة تأشيرته 2760 جنيهًا مصريًا وهو المستوى الخمس نجوم. وينقسم إلى برنامجين:

البرنامج الأول عبارة عن صفًا أول مباشرًة على الحرم المكي وحتى 250 مترًا وتكون تكلفته 177500 جنيه مصري.

البرنامج الثاني سيكون صفًا ثانيًا وابتداء بعده يكون على 250 مترًا وحتى 1250 مترا على الحرم المكي وتبلغ تكلفته 157500 جنيه مصري.

تكلفة الحج الاقتصادي من مصر 2022

يوجد أيضًا تكلفة الحج الاقتصادي من مصر 2022 وهي تختلف عن الحج السياحي. وتبلغ تكلفة تأشيرته 6440 جنيه مصريًا وينقسم تكلفة الحج الاقتصادي من مصر 2022 إلى ثلاثة برامج وهي كما يلي:

البرنامج الأول يكون موسمًا كاملًا بمدينة مكة المكرمة وذك في فنادق إيواء سياحي وتبعد عن الحرم بمساحة تصل إلى 1250 مترا وتكلفتها هي 29500 جنيه مصري. البرنامج الثاني في تكلفة الحج الاقتصادي من مصر 2022 بفنادق إيواء سياحي يكون على بُعد 1250 مترا وحتى 3000 متر وسعر تأشيرته 87500 جنيه مصري. البرنامج الثالث وهو خمس نجوم وتكلفته 82500 جنيه مصري.

شروط الحج من مصر 2022

شروط الحج من مصر 2022 وضعتها وزارة السياحة والآثار المصرية لأداء فريضة الحج وذلك من خلال الشركات السياحية المصرية وهي: