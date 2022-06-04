نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلع هويتي من توكلنا 1444.. خدمات مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اطلع هويتي من توكلنا 1444 سؤال يشغل الكثيرين في المملكة العربية السعودية حيث أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي دشنتا تطبيق توكلنا منذ عامين والذي يهدف إلى دعم الجهود الحكومية في السعودية لذا يهتم الجميع لمعرفة كيف اطلع هويتي من توكلنا 1444. والذي يعمل على مكافحة فيروس كورونا إذ أنه ارتبط توكلنا في البداية بإصدار التراخيص والتصاريح وجاء الاهتمام بتطبيق توكلنا وقت حظر التجوال. وفي هذا الموضوع نوضح طريقة استخراج هويتي من توكلنا 1444 بكل سهولة.

كيف اطلع هويتي من توكلنا 1444 – 2023

تطبيق توكلنا يُتيح للموطنين السعوديين والمقيمين خدمة عرض بطاقة الهوية الوطنية. وهذا يعد جوابًا على سؤال كيف اطلع هويتي من توكلنا 1444 – 2023. وفيما يلي الخطوات:

الدخول على الصفحة الرئيسية لتطبيق توكلنا.

الدخول إلى خدمة محفظتي كي يتم استعراض الهوية الوطنية واستعراض رخصة القيادة وكذلك رخصة المركبة.

خطوات الاستعلام عن الهوية الرقمية من تطبيق توكلنا

ننشر خطوات الاستعلام عن الهوية الرقمية من تطبيق توكلنا فيما يلي:

تحميل تطبيق توكلنا من الآيفون أو الأندرويد أو هواتف هواوي. فتح التطبيق. تحديد اللغة المناسبة من الصفحة الرئيسية. الدخول إلى تطبيق توكلنا. كتابة البيانات المطلوبة وهي إدخال رقم الهوية أو الإقامة. إدخال كلمة المرور. الضغط على أيقونة التالي. ملئ كود التحقق المرسل إلى رقم الهاتف. النقر على أيقونة متابعة. الدخول إلى الصفحة الرئيسية بالتطبيق. الدخول على قائمة محفظتي. اختر نوع الهوية. انقر على الهوية وقتها يتم عرض صورة الهوية.

ما هي خدمات تطبيق توكلنا؟

يعد تطبيق توكلنا من التطبيقات التي لها الكثير من الخدمات. وفيما يلي نرصد كل خدمات تطبيق توكلنا:

فحص كورونا.

خدمة عرض المخالفات العامة.

إصدار تصاريح اعتمرنا.

مواعيد الأحوال المدنية والجوازات.

الهوية الرقمية.

لوحة البيانات.

العنوان الوطني.

مواعيد مراجعة الجهات العدلية.

عرض المخالفات العامة.

مشاركة بطاقة الوضع الصحي.

الحالة الدراسية للأبناء.

الوضع الحذر.

رعاية التابعين.

إنشاء التجمعات.

الجواز الصحي.

بذلك يكون اتضح الإجابة على تساؤل كيف اطلع هويتي من توكلنا 1444 وأبرز خدمات تطبيق توكلنا للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.