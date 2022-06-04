إصابة 50 شخصا فى أرمينيا إزاء اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة -فى بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أنه "أصيب مدنيين وضباط شرطة خلال اشتباكات عند تقاطع شارعى بروشيان وديميرشيان وتم نقل إجمالى 50 شخصا إلى مختلف المراكز الطبية وإن أحدهم فى حالة خطيرة ويخضع لعملية جراحية".

وقام المتظاهرون المطالبون باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، فى وقت سابق من اليوم، بإغلاق مبنى الحكومة ثم حاولوا سد مخارج المبنى كانت هناك اشتباك مع الشرطة واستخدم ضباط إنفاذ القانون القنابل الصوتية وبدأوا فى اعتقال المتظاهرين.

وبدأت مسيرات احتجاجية واسعة النطاق للمعارضة فى أرمينيا منذ الأول من الشهر الماضى وتزعم أحزاب المعارضة أن رئيس الوزراء باشينيان يستعد لتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان معترفا بناجورنو كاراباخ كجزء من هذا البلد. واستمرت الاحتجاجات فى يريفان بشكل شبه يومى.