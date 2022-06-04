بعد رؤيته المتشائمة عن الاقتصاد.. الرئيس الأمريكى يرد على ماسك

جدة - نرمين السيد - رد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، على تعليقات إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، بأن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد بضرب أمثلة على بعض الشركات الكبيرة التى تخلق الكثير من فرص العمل فى الأونة الأخيرة.





وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن ماسك قال فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى المديرين التنفيذيين فى تسلا إنه يريد تسريح حوالى 10% من الوظائف فى شركة السيارات الكهربائية.

وقال بايدن -فى تصريح صحفى- "بينما يقول هو ماسك ذاك، تزيد شركة فورد استثماراتها بشكل كبير، أعتقد أن شركة فورد تزيد الاستثمار فى بناء سيارات كهربائية جديدة، مما قد تضيف 6 آلاف وظيفة جديدة".

وأضاف الرئيس الأمريكى، أن شركة كرايسلر تقوم هى أيضا باستثمارات مماثلة وبتصنيع سيارات كهربائية، وشركة إنتل خلقت ألفى وظيفة جديدة لتصنيع رقائق الكمبيوتر".

وعلق بايدن على تصريح ماسك قائلا: "حظا موفقا فى رحلتك إلى القمر".

ويمتلك ماسك، أغنى رجل فى العالم حاليا، شركة تسمى سبيس إكس تم اختيارها لبناء مركبة فضائية من شأنها أن ترسل رواد الفضاء إلى القمر لأول مرة منذ مهمة أبولو الأخيرة.

وماسك ليس الرئيس التنفيذى الوحيد الذى أعرب مؤخرا عن عدم ارتياحه بشأن الاقتصاد فلقد أدلى الرئيس التنفيذى لشركة "مورجان تشيس"، جيمى ديمون، ورئيس جولدمان ساتشس جون والدرون بتصريحات قاتمة قليلا فيما يتعلق بالاقتصاد.