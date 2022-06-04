العالم اليوم - أميركا.. سجن أوزبكي 15 عاما بتهمة دعم تنظيم داعش

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 يونيو 2022 12:21 صباحاً - قالت وزارة العدل الأميركية إن مواطنا أوزبكيا مقيما في مدينة نيويورك، أُدين بالتآمر ومحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش، حُكم عليه بالسجن 15 عاما، الجمعة.

وأدين ديلخايوت قاسِموف (34 عاما)، بكلتا التهمتين بعد محاكمة جرت عام 2019. ووُجهت إليه التهم في 2015.

وقال ماثيو أولسن، مساعد النائب العام للأمن القومي في بيان: "قاسموف مؤيد لتنظيم داعش وقام بجمع الأموال وقدمها لشخص آخر لتمويل سفره للانضمام إلى الجماعة الإرهابية. وبهذا الحكم يُحاسب قاسموف على جرائمه".

وتصنف الولايات المتحدة تنظيم داعش "منظمة إرهابية أجنبية".

وقال أولسن: "كان قاسموف ضمن مجموعة أفراد سعوا للسفر إلى سوريا للانضمام إلى داعش أو تمويل آخرين يسعون لأن يصبحوا مقاتلين أجانب في صفوفها".