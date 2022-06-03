موسكو تستدعى سفيرة سريلانكا احتجاجا على احتجاز بلادها طائرة روسية

جدة - نرمين السيد - وأشارت الخارجية- فى بيان، اليوم الجمعة- إلى أن الخارجية سلمت للسفيرة مذكرة احتجاج على القرار غير المبرر للسلطات القضائية فى سريلانكا باحتجاز طائرة ركاب لشركة "آيروفلوت" فى مطار باندارانايكى الدولى يوم 2 يونيو، كانت تستعد للتوجه إلى موسكو.

ودعت الجانب السريلانكى إلى حل هذه القضية بسرعة، من أجل تفادى أى تأثير سلبى على علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين.