جدة - نرمين السيد - وأشارت الخارجية- فى بيان، اليوم الجمعة- إلى أن الخارجية سلمت للسفيرة مذكرة احتجاج على القرار غير المبرر للسلطات القضائية فى سريلانكا باحتجاز طائرة ركاب لشركة "آيروفلوت" فى مطار باندارانايكى الدولى يوم 2 يونيو، كانت تستعد للتوجه إلى موسكو.
ودعت الجانب السريلانكى إلى حل هذه القضية بسرعة، من أجل تفادى أى تأثير سلبى على علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو تستدعى سفيرة سريلانكا احتجاجا على احتجاز بلادها طائرة روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.