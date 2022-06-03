بايدن: التضخم لا يزال يمثل مصدر قلق حقيقى للعائلات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن إدارته تتعامل جيدا مع مشكلة التضخم، مدللا على ذلك بتقرير وزارة العمل الجديد، الذى يظهر أن الاقتصاد الأمريكى أضاف وظائف بوتيرة قوية خلال شهر مايو الماضى.





وأقر بايدن فى تصريحات -وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الجمعة- بأن مشكلة التضخم لا تزال تمثل مصدر قلق حقيقيا للعائلات الأمريكية وعبئا كبيرا عليه. وأردف أنه يرى "مستقبلا من النمو المستقر والمطرد حتى نتمكن من خفض التضخم دون التضحية بجميع المكاسب التاريخية التى حققناها". جاءت تعليقات بايدن فى أعقاب صدور تقرير وزارة العمل الذى أظهر أن الاقتصاد الأمريكى أضاف 390 ألف وظيفة فى مايو، كما أظهر أن معدل البطالة ظل دون تغيير عند 3.6 فى المائة.

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