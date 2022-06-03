أمريكا والدنمارك يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الجمعة، مع نظيره الدنماركى جيبى كوفود فى واشنطن التعاون الثنائى عبر مجموعة من القضايا بما فى ذلك تعاون ضمن حلف شمال الأطلسى (الناتو) والأمن الغذائى.





وشكر بلينكن، وفق ما ورد فى بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكى، وزير الخارجية الدنماركى على دعم الدنمارك لشعب أوكرانيا والجهود المبذولة. كما ناقش الجانبان الطرق التى يمكن أن يفيد بها التعاون فى مجال الحوسبة الكمية اقتصاد ومجتمع البلدين.

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