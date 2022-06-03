بوتين: مستعدين لدعم تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتنا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الروسى، فى حديث تليفزيونى، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة، إننا "سندعم النقل السلمى ونضمن سلامة الاقتراب من هذه الموانئ وسندعم دخول السفن الأجنبية وحركة مرورها فى بحر آزوف والبحر الأسود فى أى اتجاه دون شروط".

وأشار إلى أن "الكثير من السفن مازالت فى الموانئ الأوكرانية بل العشرات، حسب تقديره، مضيفا أن تلك السفن وطواقهم محبوسون ومحتجزون هناك كرهائن حتى الآن".