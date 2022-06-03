جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الروسى، فى حديث تليفزيونى، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة، إننا "سندعم النقل السلمى ونضمن سلامة الاقتراب من هذه الموانئ وسندعم دخول السفن الأجنبية وحركة مرورها فى بحر آزوف والبحر الأسود فى أى اتجاه دون شروط".
وأشار إلى أن "الكثير من السفن مازالت فى الموانئ الأوكرانية بل العشرات، حسب تقديره، مضيفا أن تلك السفن وطواقهم محبوسون ومحتجزون هناك كرهائن حتى الآن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: مستعدين لدعم تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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