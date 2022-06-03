وزيرة الخارجية الفرنسية تبحث مع نظيرها الفلسطينى الأوضاع فى القدس والضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان اليوم الجمعة، إن كاترين كولونا أعربت عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع على الأرض، خاصة فى ظل أعمال العنف الأخيرة فى القدس ومصرع الصحفية شيرين أبو عاقلة الذى يمثل صدمة كبيرة، حيث لقيت مصرعها أثناء ممارسة عملها.

كما استنكرت الوزيرة الفرنسية استمرار سياسة الاستيطان التى تتعارض مع القانون الدولى وتؤجج العنف وتهدد التوصل لتسوية سياسية للصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وجددت التأكيد على أن فرنسا تواصل حشد جهودها إلى جانب شركائها لحل النزاع الإسرائيلى الفلسطينى.

وأشارت إلى أن حل إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب فى أمان داخل حدود يعترف بها المجتمع الدولى، مع وجود القدس كعاصمة لهما، هو الحل الوحيد الذى يمكن أن يؤدى إلى سلام عادل ودائم فى المنطقة، وشددت على أن فرنسا ستواصل دعمها لإقامة دولة فلسطينية فى المستقبل من خلال تعميق التعاون الثنائى.