الجزائر: انعقاد أول اجتماع للآلية الإفريقية لمواجهة الكوارث بدعم جزائرى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال التصريحات الصحفية التى أدلى بها، على هامش مشاركته فى اليوم الثانى والأخير من الاجتماع البيئى الدولى بستوكهولم؛ وهو اجتماع بيئى رفيع المستوى، تستضيفه العاصمة السويدية على مدار يومين، تحت عنوان "من أجل كوكب صحى.. مسؤوليتنا وفرصنا"، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة الحكومة السويدية مجدالينا أندرسون، وعدد من رؤساء حكومات دول العالم.

وأضاف أنه قدم ورقة عمل تضمنت المقترحات الجزائرية لتحقيق البعد البيئى فى التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه تم إدراج هذه الورقة فى أعمال المؤتمر.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه تم إبلاغ اجتماع ستوكهولم بإدراج مصادقة القمة الإفريقية الاستثنائية، التى جرت فى 27 مايو الماضى، بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، على مبادرة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون بإنشاء آلية مدنية إفريقية لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وأضاف أن هذه الآلية ستشهد لأول مرة اهتمام إفريقيا بالبعد البيئى بهذه الطريقة وعبر آليات عملياتية، والمساهمة فى محاربة كل الآفات البيئية التى تواجه القارة السمراء.