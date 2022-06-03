قيس سعيد يستقبل فريق الاتحاد المنستيرى للسلة بمناسبة فوزه ببطولة إفريقيا

جدة - نرمين السيد - حضر حفل الاستقبال كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة، وأحمد البلى، رئيس نادى الاتحاد الرياضى المنستيرى، وعلى البنزرتى، رئيس الاتحاد التونسى لكرة السلة، واللاعبين وأعضاء الطاقم الإدارى والرياضى والطبى.

وأثنى رئيس الجمهورية التونسى على هذا التتويج وعلى الجهود المبذولة من أجل إعلاء راية تونس عاليا فى المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وحث الرئيس التونسى، جميع الرياضيين التونسيين فى جميع الألعاب على مواصلة التألق والتشبع بثقافة الانتصار.

من ناحية أخرى، تفقد الرئيس التونسى قيس سعيد عدد من المنشآت الرياضية يرافقه وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وعدد من قيادات الوزارة.