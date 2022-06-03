وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة البيئة التونسية، أن الجلسة الافتتاحية شهدت حضور ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالإضافة إلى قادة وممثلى العديد من الدول.
يعقد الاجتماع تحت شعار "ستوكهولم بعد 50 عاما، عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع مسؤوليتنا وفرصتنا"، أى بعد خمسة عقود من مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1972 حول البيئة البشرية، ويوفر هذا الحدث الدولى لقادة دول العالم فرصة للاستفادة من 50 عاما من العمل البيئى متعدد الأطراف لتفعيل الإجراءات الجريئة والعاجلة اللازمة لتأمين مستقبل أفضل على كوكب صحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تشارك فى اجتماع «ستوكهولم +50» حول البيئة بالسويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.