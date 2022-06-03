تونس تشارك فى اجتماع «ستوكهولم +50» حول البيئة بالسويد

جدة - نرمين السيد - شاركت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوى المهداوى، فى اجتماع "ستوكهولم+50" حول البيئة، والذى يقام فى العاصمة السويدية "ستوكهولوم" بتكليف من رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بدون رمضان.





وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة البيئة التونسية، أن الجلسة الافتتاحية شهدت حضور ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالإضافة إلى قادة وممثلى العديد من الدول.

يعقد الاجتماع تحت شعار "ستوكهولم بعد 50 عاما، عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع مسؤوليتنا وفرصتنا"، أى بعد خمسة عقود من مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1972 حول البيئة البشرية، ويوفر هذا الحدث الدولى لقادة دول العالم فرصة للاستفادة من 50 عاما من العمل البيئى متعدد الأطراف لتفعيل الإجراءات الجريئة والعاجلة اللازمة لتأمين مستقبل أفضل على كوكب صحى.