عاجل.. واشنطن تناقش مع حلفائها الأوروبيين أطر هدنة محتملة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وصرّح الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى وقت سابق، بأن الأمر متروك لأوكرانيا بشأن التنازل عن جزءٍ من أراضيها لتحقيق السلام وإنهاء الأزمة مع روسيا. ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن بايدن قوله: "إننى لن أخبرهم بما يجب أو بما لا يجب أن يفعلوه".

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