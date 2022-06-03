منظمة الأمن والتعاون الأوروبى : الوضع فى أفغانستان له عواقب وخيمة

وقال بيان للمنظمة الأوروبية، اليوم إن مجموعة الشركاء الآسيويين لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، بحثوا اليوم فى العديد من جوانب إطار العمل للاستجابة لتداعيات الوضع فى أفغانستان على منطقة المنظمة الأوروبية.
وذكر البيان أن الاجتماع بحث أثر الوضع فى أفغانستان على الشابات والشبان فى آسيا الوسطى، موضحا أن الوضع فى أفغانستان يمثل مصدر قلق كبير للرئاسة البولندية للمنظمة الأوروبية بالرغم من أن العدوان الروسى على أوكرانيا قد استحوذ على الكثير من التركيز فى الفترة الماضية.
وشدد البيان، على ضرورة استمرار مناقشة العواقب الإقليمية للوضع فى أفغانستان، حيث ينبغى للجميع أن يسلط الضوء على التداعيات الأمنية الخطيرة على منطقة آسيا الوسطى.
ونوه البيان بأهمية التركيز على تقديم الدعم فى آسيا الوسطى لتعزيز صمود المنطقة فى سياق التطورات فى أفغانستان، لافتا إلى دعم منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، الشراكة الآسيوية فى جهودها لزيادة تعزيز القيم المشتركة فى المجتمع الدولى والتصدى للتحديات الجديدة التى تؤثر على الأمن الأوروبى.
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