الكويت تنفى صحة ادعاء فتاة بأنها تنتمى للوسط الدبلوماسى وتدعم المثليين

جدة - نرمين السيد - أوضحت وزارة الخارجية الكويتية تعليقا على ما يتم تداوله فى وسائل التواصل الاجتماعى من تعليق لإحدى الفتيات ممن تدعى أنها تنتمى إلى الوسط الدبلوماسى الكويتى وإنها تدعم المثليين.





وأكدت الخارجية الكويتية، فى بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن الفتاة المشار إليها لا تنتمى إلى السلك الدبلوماسى الكويتى وليست موظفة فى وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن الجواز الدبلوماسى الذى تحمله منتهى الصلاحية وحصلت عليه عندما كان والدها يعمل فى أحد المكاتب الفنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية والملحقة بالسفارة وانتهت مهامه وتم إلغاء صلاحية جواز سفره وأسرته.

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