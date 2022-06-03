الخارجية الفلسطينية: غياب الرادع الدولى شجع إسرائيل على تعميق الاستيطان

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أن سلطات الاحتلال لا تجد من يحاسبها ويردعها، لدرجة أنها تتباهى بإحراجها لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة العربية وآسيا والباسيفيك، خلال وجوده على أرض دولة فلسطين المحتلة، وترسل رسالة للمنظومة برمتها أنها لا تهاب أحدا، وذلك عن طريق بناء استيطانى جديد فى الأغوار الشمالية.
وأكدت أن تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية وتوفيرها الحماية لسلطات الاحتلال من المساءلة أو المحاسبة، وخوف المجتمع الدولى من اتهامه باللاسامية من قبل الاحتلال فى حال تجرأ انتقاد سياساتها العنصرية، شجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطينى.
وأشارت الوزارة إلى أنه لم يمض على قرار بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة فى عدة مناطق فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقبل أن تبادر عديد دول العالم ومؤسساتها المختلفة فى إصدار بياناتها المعهودة والمحدودة فى الإدانة، أعلنت سلطات الاحتلال عن دفعة جديدة من البناء الاستيطانى بهدف إغراق الأرض بالاستيطان، لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأكدت الوزارة أن هذا الإعلان صدر فى الوقت الذى يزور فيه فلسطين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة العربية وآسيا والباسيفيك، ومعه ممثل الأمين العام الخاص للشرق الأوسط، يعتبر ضربة لمنظومة الامم المتحدة وتحد كبير لها.
وأشارت إلى أن غياب الاهتمام العالمى بما يجرى على أرض دولة فلسطين المحتلة، بحجة التركيز على أحداث أكثر أهمية، يعرض فلسطين بقضيتها للإهمال والتغاضى عن واقع احتلالى إحلالى.
وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا التوسع الاستيطانى ونتائجه وتداعياته على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجير الأوضاع برمتها.
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