العراق ينفى تسجيل إصابات بسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

جدة - نرمين السيد - وقال الوكيل الفنى للوزارة ميثاق عبدالحسين، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): " إن وزارة الزراعة تنفى تسجيل أية سلالة جديدة بمرض إنفلونزا الطيور، حيث أكدت دائرة البيطرة ومختبراتها المركزية عدم تشخيص أية سلالة جديدة بالمرض والإصابات التى شخصتها سابقا هى إن نفس السلالة H5N8 ".
وأضاف أن دائرة البيطرة بالوزارة تقوم بتحرى مستمر عن الأمراض فى مزارع الدواجن وترسل عينات إلى المعامل البيطرية المركزية من جميع المحافظات، لافتا إلى أن أية معلومة تخص تشخيص عن أى مرض وبائى ستعلن من قبل الوزارة عبر قنواتها الرسمية، مؤكدا عدم صحة المعلومات عن تسجيل سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.
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