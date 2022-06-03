نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب سلطنة عمان 2022 وخطوات الاستعلام عن النتائج عبر البوابة التعليمية home.moe.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب سلطنة عمان 2022 ، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في سلطنة عمان نجد أن الطلاب الآن مشغولين بالبحث عن النتائج وموعد إعلان النتائج وكذلك طرق الحصول عليها وذلك بداية من الصف الأول وحتى الصف العاشر وجدير بالذكر أن الطلاب الصف الثاني العش ما زال اختباراته قائمة إلى الآن وسوف تستمر حتى يوم 10 فبراير على أن تظهر كافة نتائج الصفوف الدراسية عبر انتهاء كلا من أعمال التصحيح وتجميع ورصد الدرجات على البوابة الإلكترونية التعليمية الخاصة بموقع وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان وفي نفس السياق قد أعلنت الوزارة أنه تم فعليا تفعيل رابط نتائج الطلاب البوابة التعليمية للعام الدراسي 2022 لجميع الصفوف .

امتحانات الطلاب 2022 بسلطنة عمان

خلال الأيام الماضية قد قام الطلاب والطالبات بسلطنة عمان بأداء الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الاول للعام الحالى 2022 في وسط إجراءات رقابية مشددة من وزارة التربيه والتعليم بخصوص الحفاظ على صحة الطلاب من خطر تفشي فيروس كوفد 19 ونجد أن الطلاب قد التزموا كل الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات الوقائية بناءً على تعليمات الوزارة وقد ساهم في تطبيق تلك الإجراءات كلا من المعلمين وكذلك أولياء الأمور وها هي الامتحان قد انتهيت بسلام والطلبة الآن في انتظار إعلان النتائج .

وقد تم الإعلان عن البوابة الإلكترونية التعليمية الخاصة بسلطنة عمان أنه تم الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني بتوفير كافة الاحتياجات الطبية وأخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على أرواح الطلاب والمعلمين ولكن في حالة تفشي وانتشار فيروس كوفد 19 لقدر الله فسوف يتم تأجيل الفصل الدراسي على الفور ويتم التحول إلى نظام التعليم عن بعد المحافظة على صحة الطلاب.

البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2021-2022 عمان

أعزائي الطلاب للحصول على النتائج الامتحانات الخاصة لكم اتبعوا الخطوات الآتية:

_ الخطوة الأولى الدخول على موقع بوابة النتائج الخاص بوزارة التربية والتعليم العمانية من خلال هذا الرابط moe.gov.om .

_ الخطوة الثانية يقوم فيها بالضغط على أيقونة مكتوب بها كلمة نتائج.

_ الخطوة الثالثة يقوم الطالب باختيار السنة الدراسية التابع لها وتبدا من الصف الأول إلى الحادي عشر مع مراعاة أن نتائج امتحان الصف 11 لم تظهر بعد.

_ الخطوة الرابعة يقوم الطالب بتسجيل كافة البيانات الخاصة به بطريقة سليمة على أن يتم التأكد منها جيدا ومن ثم يضغط الطالب على مربع عرض النتائج لمشاهدة النتيجة.