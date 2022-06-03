نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط شغال للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقي في المقال التالي
نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق. يبحث الجميع في الآونة الأخير عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق، حيث يريد جميع الطلاب وأولياء الأمور التأكد من نتائج طلابهم والاطمئنان على مستواهم الدراسي في العام الأخير، ووفرت وزارة التربية والتعليم العراقية، وسيلة إلكترونية للكشف عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق 2022، عبر الإنترنت، دون الحاجة لانتقال ولي الأمر إلي المدرسة أو المديرية التعليمية لمعرفة نتائج طلابه، وهو ما يعد خطوة في سبيل التحول الرقمي الذي تهدف له الوزارة والدولة، حيث يريدان تحويل الخدمات الحكومية إلى الشكل الإلكتروني، بهدف توفير وقت وجهد للطلاب وموظفي الوزارة، في هذا المقال نسرد لحضرتكم طريقة الحصول على نتيجة الصف السادس ورابط الحصول على النتيجة.
نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق
أصبحت النتائج في متناول الجميع لجميع المراحل الدراسية في جميع محافظات العراق وذلك بعد أن أطلقت وزارة التربية والتعليم العراقية طريقة إلكترونية للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق 2022، عن طريق الإنترنت، عبر موقعها الرسمي، والذي يمكنك من خلاله الكشف عن النتيجة وطباعتها واستخدامها، ويمكنك الوصول إلي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية عن طريق الضغط هنا.
الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق
كما ذكرنا سابقًا أصبح من المتاح الآن الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي عن طريق الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة أو المؤسسة التعليمية، وذلك عن طريق بعض الخطوات البسيطة إليكم تلك الخطوات:
- ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية على شبكة الإنترنت
- اضغط على نتائج الطلاب.
- حدد الصف الدراسي.
- حدد الدور الأول.
- سيطلب منك الموقع كتابة بعض البيانات الخاصة بالطالب كاسمه الثلاثي ورقم جلوسه.
- تأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح.
- اضغط استخراج النتائج.
- يمكنك طباعة النتائج بالضغط على طباعة كذلك كما بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الموجود بالاسفل الان بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نبدأ على مساعدتكم على الفور بالحصول على تلك النتائج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط شغال للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.