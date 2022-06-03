رابط شغال للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق. يبحث الجميع في الآونة الأخير عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق، حيث يريد جميع الطلاب وأولياء الأمور التأكد من نتائج طلابهم والاطمئنان على مستواهم الدراسي في العام الأخير، ووفرت وزارة التربية والتعليم العراقية، وسيلة إلكترونية للكشف عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق 2022، عبر الإنترنت، دون الحاجة لانتقال ولي الأمر إلي المدرسة أو المديرية التعليمية لمعرفة نتائج طلابه، وهو ما يعد خطوة في سبيل التحول الرقمي الذي تهدف له الوزارة والدولة، حيث يريدان تحويل الخدمات الحكومية إلى الشكل الإلكتروني، بهدف توفير وقت وجهد للطلاب وموظفي الوزارة، في هذا المقال نسرد لحضرتكم طريقة الحصول على نتيجة الصف السادس ورابط الحصول على النتيجة.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق

أصبحت النتائج في متناول الجميع لجميع المراحل الدراسية في جميع محافظات العراق وذلك بعد أن أطلقت وزارة التربية والتعليم العراقية طريقة إلكترونية للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق 2022، عن طريق الإنترنت، عبر موقعها الرسمي، والذي يمكنك من خلاله الكشف عن النتيجة وطباعتها واستخدامها، ويمكنك الوصول إلي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية عن طريق الضغط هنا.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق

كما ذكرنا سابقًا أصبح من المتاح الآن الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي عن طريق الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة أو المؤسسة التعليمية، وذلك عن طريق بعض الخطوات البسيطة إليكم تلك الخطوات: