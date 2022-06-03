نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بابل والانبار والبصرة وكركوك وجميع المحافظات

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بابل والانبار والبصرة وكركوك وميسان والكثير من المدن والقرى التي تنتظر النتيجة النهائية المرحلة الدراسية سادس ابتدائي تلك المرحلة المهمة جداً في مسيرة كل إبن ومن أبناءنا البنات والبنين الذين تقدموا للامتحانات منذ أسبوعين تقريباً في جو كان يسوده الاطمئنان بعد الانتهاء من وباء كوفيد 19 إلى حد ما، أوضحت الحكومة العراقية مؤخراً على الانتهاء رسمياً من تصحيح الاختبارات على أن تتم رفع النتائج جميعها خلال دقائق معدودة، في نفس الوقت التي أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على 85% من نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022

وفقا للمصادر التعليمية داخل وزارة التعليم العراقية التي كشفت عن رفع نتائج الصف السادس الابتدائي على ثلاث مواقع رسمية، جاءت هذه المواقع كالتالي:

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 جميع المحافظات

الخطوة الأولي للحصول على النتيجة هي الدخول إلى “رابط التحميل النتيجة” حيث أن هناك أكثر من 17 رابط، جاءت كالتالي:

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الوزاري.

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 المثنى .

. رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 واسط.

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 القادسية.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 كربلاء.

لينك نتيجة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 كركوك.

2022 كركوك. رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 ديالي.

لينك نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دهوك.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 ميسان.

لينك نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 أرييل.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 النجف.

2022 النجف. لينك نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 نينوي.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بغداد.

لينك نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الكرخ.

2022 الكرخ. رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 صلاح الدين.

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 السلبمانية.

هنا نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الكرخ 3.

بعد الانتهاء من الضغط على رابط النتيجة التي تريدها طبقا للمحافظة التي أدي فيها الطالب الامتحان يقوم بتحميل النتيجة النهائية للفصل الدراسي الاول PDF، قم بالتعرف على درجات المواد التي حضرت فيها الامتحان مثل (العربي، الانجليزي، العلوم، الدين، الدراسات، الرياضيات) وباقي المواد التي أدي فيها الطالب الامتحان.