الان برقم الجلوس نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 القاهرة وجميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني في مصر. يهتم الكثير من الطلاب واولياء الأمور بصورة كبيرة بموعد اعلان نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني في مصر وقد تزايد اهتمام الطلاب وأوليائهم بالاستعلام عن موعد نزول النتائج ولهذا الغرض وضعت وزارة التربية والتعليم موقعا الكترونيا خاصا بالنتائج وتسهيل الأمور على الطلاب وعدم التنقل الي المدارس ويمكن الحصول علي النتيجة من خلال موقع الوزارة. وسوف نستعرض لكم الخطوات التي من خلالها يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات فتابعونا.

نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني في مصر

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح تقدر 75.51 % وقد شاهد ارفاقها في النتيجة مقارنة بالعام الماضي ومن جهة أخرى تم الإعلان .عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة وقد أعلن اللواء خالد عبد الغفار محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022، والتي بلغت نسبة نجاح 83%، مسجلا ارتفاعا ملحوظا عن السنة الماضية وأشاد “عبد الغفار” بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل المنظومة التعليمية بالمحافظة مؤكدا على أن الوزارة قامت بمتابعة جميع أعمال التصحيح والمراجعة بدقة تامة. كما أعلن محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100% أما عن نتيجة الإعدادية للمكفوفين فجاءت بنسبة نجاح 62%، ويعتبر إنجازها و تفوقا كبيرا في نسبة النجاح ونسب نجاح المدارس الدولية جاءت 96.6% وأكد محمود عطية مدير التربية والتعليم بالقاهرة أن حوالي ما يقرب من 155 طالب حصلوا على الدرجات النهائية بمحافظة القاهرة، وتصدرت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98% تليها إدارة روض الفرج بنسبة نجاح 96.4%، ثم إدارة حلوان في المركز الثالث بنسبة نجاح تقدر بـ 95.7% طمئن “عطية” الطلاب إلى أن النتائج أصبحت متاحة أمام كل الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة متمنيا لهم مزيد النجاح والتوفيق

استخراج نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

وضعت وزارة التربية والتعليم رابطا خاصا للاستعلام عن النتائج واستخراج النتائج فقط عليك اتباع الخطوات التالية: