نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام pdf في المقال التالي
رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي الاخير على الكشف عن نتائج القبول الموازي الكترونياً عبر منصة وزارة التربية والتعليم العراقية الرابط الرسمي والمفعل من قبل الوزارة الرسمي
رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021
نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج والتي شكلت حولها عمليات البحث على جوجل الرائجة بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي للقبول فى جميع الجامعات العراقية، حيث أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على ان نتائج القبول الموازي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها فى كافة التخصصات والأقسام التي جاءت أمام الطلاب والطالبات على نحو خطوات نعرضها ونستعرضها امام حضراتكم الان بالنسبة لطلاب جميع المحافظات العراقية وذلك لتسهيل مهمة الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين بشكل وبصورة الكترونية بعد ان تم الكشف رسمياً عن قبول 21 ألف طالب وطالبة على القبول الموازي
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي لطلاب جميع المحافظات العراقية على شكل نستعرض نوافيكم به الآن على شكل خطوات جاءت على النحو التالي:-
فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها
تسجيل رقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها
النقر على أيقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور أمامكم النتائج على هيئة ملفات pdf على الفور
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام pdf على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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