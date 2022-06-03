رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام pdf

رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي الاخير على الكشف عن نتائج القبول الموازي الكترونياً عبر منصة وزارة التربية والتعليم العراقية الرابط الرسمي والمفعل من قبل الوزارة الرسمي

رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج والتي شكلت حولها عمليات البحث على جوجل الرائجة بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي للقبول فى جميع الجامعات العراقية، حيث أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على ان نتائج القبول الموازي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها فى كافة التخصصات والأقسام التي جاءت أمام الطلاب والطالبات على نحو خطوات نعرضها ونستعرضها امام حضراتكم الان بالنسبة لطلاب جميع المحافظات العراقية وذلك لتسهيل مهمة الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين بشكل وبصورة الكترونية بعد ان تم الكشف رسمياً عن قبول 21 ألف طالب وطالبة على القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي لطلاب جميع المحافظات العراقية على شكل نستعرض نوافيكم به الآن على شكل خطوات جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها

النقر على أيقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور أمامكم النتائج على هيئة ملفات pdf على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق