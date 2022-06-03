tharwa.education.gov.dz رابط فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج 2022 الفصل الثاني في الجزائر موقع وزارة التربية الوطنية

رابط فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج 2022 الفصل الثاني في الجزائر تزداد عمليات البحث من قبل عدد كبير من الطلاب للتعرف على نتيجة وكشف نقاط الطلاب في الجزائر لجميع الصفوف في الفصل الثاني، وذلك بالتزامن مع انتهاء طلاب الصفوف الدراسية المختلفة في جميع أنحاء الجزائر من أداء امتحانات الفصل الثاني، وقد بدأت أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب على الفور من خلال مراكز التصحيح المختلفة، فضاء اولياء التلاميذ 2022 كشف النقاط وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط كشف نقاط التلاميد في الجزائر عبر موقع ثروة وزارة التربية الوطنية في الجزائر.

رابط فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج 2022 الفصل الثاني في الجزائر

التسجيل في فضاء اولياء التلاميذ 2022 وقد أتاحت وزارة التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية خلال الأيام الأخيرة تفعيل رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022، tharwa.education.gov.dz، وهو الرابط الإلكتروني المستخدم في استخراج كشف النقاط الخاص بالتلاميذ في الفصل الثاني، والذي يمكن أن يتم استخراجه سواء من قبل الطلاب أو السماح لأولياء التلاميذ الاطلاع على نتائج أولادهم المتمدرسين، وأعلامهم بالمعدلات الفصلية لأبنائهم وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية عن عبر خدمة الاستعلام عن نتائح ومعدلات الطلاب من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS، حيث يتم ذلك عن طريق الرقم *567# بالنسبة للراغبين في الاشتراك في هذه الخدمة، حيث يتم إدخال الرقم الخاص بالمقعد للطالب بشكل صحيح ليتم استخراج تفاصيل النتيجة على الفور.

رابط كشف نقاط التلاميذ 2022 الفصل الثاني

وقد أكدت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أنه يمكن لجميع طلاب المراحل الدراسية المختلفة وكذلك أولياء الأمور الاستعلام عن نتائح الطلاب الفصل الثاني بسهولة إلكترونيا، وذلك من خلال الموقع الرسمي المفعل والتابع للوزارة، وهو موقع ثروة الإلكتروني، ليتم استخراج النتيجة مباشرة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.