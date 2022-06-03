عاجل- روسيا تشدد على أهمية الحوار بشأن كيفية منع اندلاع حرب عالمية ثالثة

وقالت زاخاروفا، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن موسكو شددت منذ سنوات على أن القانون الدولى والأمم المتحدة يجب أن يكونا بمثابة "شبكة أمان" ضد الحرب العالمية الثالثة، مشيرة إلى أن روسيا لاحظت منذ 3 أو 4 سنوات رغبة الغرب فى التخلى عن الالتزام بالقانون الدولى، وتشكيل نظام دولى يستند إلى قواعد محددة.
وحذرت زاخاروفا من أن هذا أمرا بالغ الخطورة لأنه يعنى أن مجموعة من الدول ستكون هى المهيمنة على العالم؛ مما يهدد بإخلال التوازن فى جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أنه سيجعل من المستحيل على الدول الأخرى السعى لتحقيق مصالحها.
كما أكدت أن لكل بلد الحق فى ضمان سيادة السياسة الخارجية والداخلية الخاصة به والدفاع بشكل قانونى عن مصالحها وتطوير اقتصادها والدفاع عن حقوق الإنسان والحماية والأمن.
وقالت "عندما تستولى مجموعة من الدول على السلطة أو تطمح للاستيلاء عليها، فمن الممكن أن يؤدى ذلك إلى وقوع كثير من المشكلات. ولقد حاولنا إخبار المجتمع العالمى بهذا الأمر بكل الطرق ونقل هذه الحقيقة التى مفادها أن هيمنة قطب واحد أمر مستحيل وسيؤدى الى عواقب وخيمة".
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