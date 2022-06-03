رئيس البرلمان الأوكرانى يطالب ألمانيا بـ أسلحة ثقيلة

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس البرلمان الأوكرانى "رسلان ستيفانتشوك"، ألمانيا بتسليم أسلحة ثقيلة بما فى ذلك دبابات من طراز "ليوبارد" ومركبات مدرعة من طراز "ماردر"، وذلك من أجل المساعدة فى القتال ضد روسيا.





جاء ذلك خلال استقبال المستشار الألمانى "أولاف شولتس"، اليوم الجمعة، رئيس البرلمان الأوكرانى، فى مكتبه بالعاصمة "برلين". وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه من المقرر أن يلتقى أيضا رئيس البرلمان الأوكرانى بالرئيس الألمانى "فرانك-فالتر شتاينماير" فى وقت لاحق اليوم. وفى السياق ذاته، تعكف ألمانيا على توريد أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، حسب تقرير نشرته القناة الأولى الألمانية اليوم الجمعة على صفحتها الإلكترونية. وذكر التقرير أن الأسلحة تشمل مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع والأنظمة المضادة للطائرات وربما أيضا قاذفات الصواريخ.

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