العالم اليوم - مصر ترفض شحنة قمح هندي: لا تهاون باشتراطات الحجر الزراعي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 يونيو 2022 09:21 مساءً - رفضت السلطات المصرية دخول شحنة قمح هندي كانت المركب التي تحملها قد غيرت وجهتها من تركيا إلى مصر.

وقال رئيس الحجر الزراعي المصري، أحمد العطار، لموقع "دوت الخليج": "تلقينا طلبا من شركة تملك شحنة قمح هندي قوامها 55 ألف طن وتريد دخول الموانئ المصرية، بعدما كان من المفترض أن تذهب إلى تركيا".

وأشار العطار إلى أنه تم رفض السماح بدخول تلك الشحنة إلى الموانئ المصرية ولن يتم السماح لها بالدخول مطلقا بعد التأكد من عدم مطابقتها لاشتراطات الحجر الزراعي المصري.

وأضاف أن مصر لا تقبل أي شحنة رفضتها دولة أخرى وقد "تأكدنا أن الحجر الزراعي في تركيا رفض تلك الشحنة".

وحول ما أثير عن أن مصر خففت اشتراطات الحجر الزراعي بسبب أزمة القمح قال العطار "إن هذا كلام عار تماما من الصحة".

وأوضح أن مصر "لم تقلل من اشتراطاتها الحجرية، والاشتراطات الحجرية المصرية من أصعب وأدق الاشتراطات في العالم ولا تهاون فيها".

وحول السماح بزيادة نسبة الإرجوت الضار بالقمح المستورد، قال العطار "هذا لم يحدث، ونسبة الإرجوت المسموح بها في القمح الذي يدخل مصر طوال عمرها صفر".

واستطرد قائلا: "لكن نحن نسمح باستيراد القمح وفقا للنسب العالمية إذا كان فيه إرجوت أقل من 0.05، بشرط أن تتم معالجة الشحنة وفصل الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت من الشحنة وإعدامها تحت إشراف الحجر الزراعي".

وشدد على أنه "لا تدخل الشحنة إلى البلاد إلا بعد التأكد من أنها أصبحت خاليه تماما من الإرجوت".

وشدد على أنه "لم ولن يتم تخفيف اشتراطات الحجر الزراعي بمصر، وأن الحجر الزراعي المصري خط أحمر ولا يتهاون أبدا في اشتراطات الاستيراد أو التصدير، حتى لو هناك أزمة في القمح، ولكن لا توجد أزمة في القمح، والمشكلة الوحيدة هي ارتفاع سعره".