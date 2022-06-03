نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “https://moe.edu.kw/” هنا نتائج ابتدائي ومتوسط ورابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني عبر موقع المربع الالكتروني في المقال التالي
تسيطر علميات البحث عن نتائج الطلاب في الكويت في هذا التوقيت بشكل كبير على محركات البحث، وذلك لكي يتم التعرف على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الكويت هذا العام 2022، وهي الامتحانات التي أنتهى من اداؤها الطلاب خلال الفترة الأخيرة بناء على مواعيد الامتحانات والحلول التي ينظم سير امتحانات كافة الطلاب بجميع المحافظات الكويتية بشكل عام، وفي هذا التوقيت نستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالحصول على نتيجة طلاب المراحل الدراسية المختلفة الابتدائي والمتوسطة في الكويت بالرقم المدني.
استخراج نتيجة الطلاب في الكويت الابتدائي والمتوسط 2022
وقد خرجت مصادر معتمدة في وزارة التربية والتعليم الكويتية لتوضيح كافة التفاصيل التي تتعلق باستخراج نتيجة الطلاب في الكويت بجميع المراحل الدراسية، حيث تم التأكيد على أن امتحانات الطلاب قد انتهت بالفعل خلال الفترة الاخيرة، ومن ثم قد أعلنت الوزارة انهاء كافة اعمال التصحيح الخاصة بالطلاب الصفوف الدراسية المختلفة بالنسبة لامتحانات الفصل الثاني، ومن المقرر ان تشهد هذه الساعات رصد الدرجات تمهيدا لاعتمادها ومن ثم طرحها ليتم اعلانها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الكويتية، أو من خلال موقع المربع الالكتروني وهو أحد المواقع التعليمية الكبيرة التابعة لوزارة التعليم الكويتية، والذي يسهل على الطلاب امكانية استخراج النتيجة باستخدام الرقم المدني الخاص بالطالب فقط، وقد اشارت بعض المحافظات أنها قد بدأت بالفعل في الاعلان عن نتائج امتحانات الصف العاشر والصف الحادي عشر في الكويت، وذلك تمهيدا لانطلاق امتحانات الصف الثاني عشر في الكويت المقرر له خلال الايام المقبلة.
رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني عبر موقع المربع الالكتروني نتائج ابتدائي ومتوسط
ويسهل على طلاب الابتدائي والمتوسط في جميع انحاء الكويت استخراج نتيجة امتحانات الفصل الثاني بسهولة الكترونيا من خلال موقع المربع الالكتروني، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم فتح موقع المربع الالكتروني الرسمي من هنا
- بعد ذلك يتم اختيار ايقونة نتائج الطلاب من خلال الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.
- تحديد الصف التابع اليه الطالب
- يتم تسجيل اسم الطالب بالايقونة المخصصة لها
- ادخال الرقم المدني بالأيقونة المخصصة لها
- النقر على ايقونة استعلام حتى تكون امامكم النتائج معلنة على الفور
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