here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 لمعرفة نتائج القبول الموازي برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 لمعرفة نتائج القبول الموازي برقم الامتحاني نوافيكم به الآن ونستعرضه ونتابعها مع حضراتكم حيث يعتبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واحدة من المواقع الرقمية التي تم تفعيلها بشكل رقمي لمساعدة جميع الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على شكل نستعرض نوافيكم به الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 الجميع يرغب بالوصول إليه والاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلاله حيث بشكل مؤخر انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات إعلان نتائج القبول الموازي امام نحو 35 ألف طالب وطالبة سبق لهم التقديم على القبول الموازي ليتم الكشف والتأكيد على ان اعداد المقبولين على القبول الموازي قد وصل الى 22 الف طالب وطالبة عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

نعرض لكم الان خطوات وطريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فى البداية على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تدوين اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب بالايقونة المخصصة لها

تسجيل المحافظة التابع اليها الطالب بالايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة

شروط القبول الموازي بالعراق