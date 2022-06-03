نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 لمعرفة نتائج القبول الموازي برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 لمعرفة نتائج القبول الموازي برقم الامتحاني نوافيكم به الآن ونستعرضه ونتابعها مع حضراتكم حيث يعتبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واحدة من المواقع الرقمية التي تم تفعيلها بشكل رقمي لمساعدة جميع الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على شكل نستعرض نوافيكم به الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 الجميع يرغب بالوصول إليه والاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلاله حيث بشكل مؤخر انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات إعلان نتائج القبول الموازي امام نحو 35 ألف طالب وطالبة سبق لهم التقديم على القبول الموازي ليتم الكشف والتأكيد على ان اعداد المقبولين على القبول الموازي قد وصل الى 22 الف طالب وطالبة عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج
خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي
نعرض لكم الان خطوات وطريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-
- فى البداية على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- تدوين اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها
- تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب بالايقونة المخصصة لها
- تسجيل المحافظة التابع اليها الطالب بالايقونة المخصصة لها
- النقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 لمعرفة نتائج القبول الموازي برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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