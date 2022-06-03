رابط epedu.gov.iq استطلاع نتيجة السادس الابتدائي العراق 2022 الدور الأول بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا وزارة التعليم

استطلاع نتيجة السادس الابتدائي العراق 2022 الدور الأول حيث تزداد عمليات البحث من قبل عدد كبير من الطلاب في مختلف محافظات العراقية المختلفة للتعرف على نتيجة امتحانات الدور الأول لهذا العام الدراسي الجاري 2022، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة بناء على الضوابط التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث بدأت على الفور أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع مراكز ولجان التصحيح المختلفة التابعة للمحافظات، والتي من المقرر أن تعلن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، وسوف نستعرض من خلال السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 في جميع المحافظات

شهدت الأيام الأخيرة بداية إعلان النتائج الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022 في جميع محافظات العراق، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب من خلال جميع مراكز ولجان التصحيح المختلفة التابعة للمحافظات في مختلف المدارس، ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان رسميا عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي في مختلف المحافظات إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، ليتم استخراج النتيجة بسهولة باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وقد جاءت نسب نجاح الطلاب هذا العام مرتفعة لجميع الطلاب أبها لامتحانات الدور الأول سواء التمهيدي أو الوزاري أو الخارجي.

استطلاع نتيجة السادس الابتدائي العراق 2022 الدور الأول

وقد سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يمكن لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق بجميع المحافظات استخراج نتيجة امتحانات الدور الأول بسهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، عن طريق إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب من خلال اتباع الخطوات التالية.