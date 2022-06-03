رابط فعُال للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط فعُال للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022، قالت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتيجة المرحلة الابتدائية الصف السادس الدور الاول متاحة الآن من خلال موقع الوزاره الرسمي لكتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وهو الرقم الذي قام بدخول لجنة الامتحانات به المكون من خمسة أرقام، وأي موقع اخر غير موقع الوزاره يكون غير رسمي ولا يعتد به في النتائج، وتنوه الوزاره على الطلاب وأولياء الأمور ألا يقوموا بنشر بيانات أبنائهم الطلاب على الانترنت لأي أحد حتى لا يتم استغلالها بشكل خاطئ، اليكم تفاصيل الحصول على النتيجة من خلال السطور التالية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط فعُال للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022

اكدت وزاره التربيه والتعليم العراقيه ان نتيجه جميع محافظات العراق للمرحله الابتدائيه الصف السادس الترم الثاني الدور الاول 2022 سوف تكون متاحه بالرقم الامتحان فقط وليس بالاسم الرباعي وعلى الطالب وضع الرقم الامتحان الذي قام بدخول الامتحانات به في قسم الاستعلامات بوزارة التربية والتعليم، على الموقع الالكتروني، وسوف تظهر النتيجه على الفور بعد التأكد من أن الرقم الامتحاني الذي تم وضعه صحيح، أم بخصوص الاسم الرباعي الخاص بالطالب يكون من خلال المدرسه التابع لها، تعطي اسمك الرباعي لمسؤول المدرسة ويعطيك النتيجة.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول في جميع محافظات العراق تم اعتماد بعض المحافظات العراقية بخصوص نتائج الصف السادس الابتدائي، فيمكن للطلاب الدخول الآن على موقع الوزارة الرسمي والضغط على المحافظات التي تم اعتماد نتائج المرحلة الابتدائية لها واختيار محافظتك إن كانت متواجدة ثم بعد ذلك كتابة الرقم الامتحاني الخاص بك في المربع الفارغ ثم الضغط على ظهور النتيجة، سوف تظهر لك على الفور مرفقة بالمجموع الكلي الذي حصلت عليه والمواد والدرجات واسمك الرباعي، وهذا للتأكد من أن تلك الشهادة خاصة بك وصحيحة.

الاستعلام عن النتيجة

للحصول على النتيجة قم باتباع الخطوات التالية: