مقتل متطوع فرنسى خلال المعارك فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قناة "فرانس 24" الإخبارية -فى نشرتها الإنجليزية- أن المتطوع الفرنسى قُتل فى قصف مدفعى فى منطقة خاركيف شرقى أوكرانيا. ونقلت القناة عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها "نحن على علم بالأنباء المؤسفة بشأن إصابة مواطن فرنسى بجروح قاتلة خلال القتال فى أوكرانيا". وأضافت الوزارة الفرنسية: "نُذكّر الجميع بأن أوكرانيا بأكملها منطقة حرب، وفى هذا الصدد، يُنصَح رسمياً بعدم السفر إلى أوكرانيا، لأى سبب من الأسباب".

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