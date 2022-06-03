الدفاع السويدية: يجب مواصلة الدعم لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع السويدى بيتر هولتكفيست، إنه يجب على بلاده والدول الأوروبية الأخرى الاستعداد لمواصلة الدعم وتوصيل الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث إنها تواجه صراعا طويل المدى مع روسيا.





وأضاف هولتكفيست فى تصريحات للصحفيين على هامش منتدى "جلوبسيك 2022" للسياسة الخارجية المنعقد حاليا بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا، نقلته شبكة "سكاى نيوز" باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، "أرى أن هذا الصراع صراع طويل المدى، ويجب أن نستمر فى عمليات تسليم المساعدات، كما يتعين على الدول أن تكون مكملة لبعضها البعض". وتأتى تصريحات هولتكفيست فى الوقت الذى تسعى فيه بلاده للحصول على عضوية بحلف شمال الأطلسى "الناتو"، حيث غيرت الأوضاع فى أوكرانيا المشهد الأمنى للدول الإسكندنافية.

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