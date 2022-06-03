نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن خروج وعودة مقيم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن خروج وعودة مقيم في السعودية، طريقة الاستعلام عن خروج وعودة المقيمين ، حيث يمكننا الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مقيم من خلال رقم هوية المستفيد أو من خلال رقم الإقامة أو من خلال جواز السفر ، ولكل طريقة خطواتها الخاصة.

يمكننا أيضًا الاستفسار عن صلاحية هذه التأشيرة إذا كانت منتهية الصلاحية أو لا تظهر من خلالها جميع المعلومات المتعلقة بالتأشيرة ، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني

طريقة الاستعلام عن خروج وعودة مقيم برقم الهوية

هناك بعض الطرق الخاصة التي يجب اتباعها للاستعلام عن خروج وعودة ساكن من خلال رقم الهوية ، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الخاصة بوزارة الداخلية عبر الإنترنت .

اختر كلمة “الخدمات الإلكترونية” ثم اضغط على كلمة “استعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية”.

اذهب للصفحة التالية وهناك مربعات فارغة نقوم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

أدخل رقم هوية العميل وأيضًا رقم تصريح الإقامة والبيانات الأخرى المطلوبة.

انقر فوق أيقونة عرض ، وبعد ذلك سيتم عرض جميع بيانات العميل المتعلقة بالتأشيرة إذا كانت صالحة.

كيفية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم



هناك بعض الطرق الخاصة التي يجب اتباعها للاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة للمقيم ، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

اختر كلمة أبشر للأفراد ، ثم نقوم بإدخال كلمة المرور واسم المستخدم ورقم الهوية ورقم التحقق الخاص بالمستفسر.

انقر فوق كلمة “تسجيل الدخول” ، وستظهر العديد من الخدمات المتوفرة على هذه المنصة.

اضغط فوق كلمة “جوازات السفر” واختر كلمة “استعلام عن صلاحية التأشيرة” ، ثم سيُطلب منا إدخال جميع البيانات المتعلقة بالتأشيرة.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم

يمكن الاستعلام عن إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيم باتباع بعض الطرق التالية: