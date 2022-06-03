نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على تصريح الزواج الخارجي 2022 بالسعودية في المقال التالي
رابط الحصول على تصريح الزواج الخارجي ، حيث تسمح حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين الذين يحملون الجنسية بالزواج من أجنبية ، ولكن يجب استيفاء سلسلة من الشروط من أجل الحصول على رخصة زواج من الخارج. تصدر التصاريح من خلال مبنى الإمارة عبر منصة أبشر الإلكترونية. جدير بالذكر أن أي مواطن سعودي مقيم خارج المملكة لا يمكنه تقديم طلب زواج لأجنبية من خلال سفارة الدولة التي يريد المواطن أن يتزوج فيها.
رابط الحصول على تصريح الزواج الخارجي
- الحصول على إذن الزواج من أجنبية عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:
- التسجيل في منصة أبشر
- انقر فوق شخصي.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم في منصة أبشر.
- انقر فوق رمز تسجيل الدخول.
- انقر فوق الخدمات في علامة التبويب خدماتي.
- انقر فوق الخدمات العامة وحدد الرسائل والطلبات.
- تقرر أن ترسل إلى الإمارة التي يعيش فيها المواطن.
- حدد اسم الخدمة من القائمة المنسدلة.
- اكتب الموضوع ، ثم أدخل المعلومات.
- قم بتحميل المرفقات واكتب عنوانها.
- املأ النموذج عبر الإنترنت واضغط على إرسال.
كيف استخرج تصريح الزواج عبر الإمارة
يمكن الحصول على تصريح الزواج من أجنبية عبر الإمارة باتباع الخطوات التالية:
- توجه إلى مكتب العلاقات العامة في مبنى الإمارة.
- تقديم طلب للزواج من أجنبية.
- اذهب إلى لجنة الزواج بعد يوم واحد من استيفاء الشروط.
- أكمل جميع المتطلبات واستكمل نموذج طلب الزواج المرفق.
- بعد ملء نموذج الطلب ، تمر المعاملة بالمراحل التالية:
- قدم المعاملة إلى الشرطة.
- تستكمل الشرطة إجراءاتها وتعيدهم إلى الإمارة.
- ترسل الإمارة المعاملة إلى وزارة الداخلية بعد استكمال الإجراءات.
- أعادت وزارة الداخلية الصفقة إلى الإمارة مرة أخرى.
- ثم يتم تحويل الصفقة إلى المحكمة بعد استكمال إجراءات الإمارة.
- مراجعة المحكمة لإتمام عملية الزواج.
ضوابط زواج السعودي من أجنبية
- يشترط في حال زواج السعودي من أجنبي غير مقيم:
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 30 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا ، مع الاستثناءات التالية:
- إذا كانت المخطوبة من بنات عم الخطيب من الدرجة الأولى ، إذ يثبت ذلك بالقرابة ، وذلك لكي تتزوج في سن الخامسة والعشرين.
- ويستثنى من الحد الأدنى للسن إذا طلق أو توفيت زوجته ، أو إذا ثبت إعاقة أو مرض بتقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي سعودي.
- يجب على الأزواج عدم الانخراط في وظائف تمنع الزواج من الأجانب.
- يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا في الإمارة التي يتقدم إليها ، حيث يمكن إثبات ذلك من خلال هوية صاحب العمل أو إذا لم يكن عاملاً ، من خلال نسخة من تصريح محافظ المنطقة.
- ألا يكون للمتقدم زوجة. إذا كان متزوجا ، فعليه أن يقدم تقريرا طبيا من مستشفى حكومي يثبت أن زوجته غير قادرة على الإنجاب أو الجماع ، أو أنها مصابة بمرض يمنعها من الحمل أو الجماع. يجب أيضًا ترجمة التقرير من قبل مكتب معتمد.
- يجب على المتقدمين للطلاق مرور ستة أشهر من تاريخ الطلاق.
- يملأ المتقدم النموذج بالمسؤول في الإمارة.
- قم بإرسال سجلات الكمبيوتر إلى إدارة الجنسية بوزارة الداخلية.
- قدم تعريفًا من الجهة التي يعمل بها مقدم الطلب ، بما في ذلك معلومات حول موقع الوظيفة والمسمى الوظيفي والدرجة وقيمة أجر العاملين في القطاع العام أو الخاص. يجب على موظفي القطاع الخاص تقديم تعريف آخر للتأمين الاجتماعي.
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