نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 مجانا مؤسسة الراجحي الخيرية توضح الشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 التي أطلقتها مؤسسة الراجحي الخيرية بغرض التسهيل لى المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنهم عن طريق هذه الحملة أن يقوموا بتقديم المساعدة لجميع الفئات التي ترغب في تأدية فريضة الحج.

ويكون ذلك من خلال أن تقوم المؤسسة بدفع جزء من تكاليف الحج أو العمرة للفئات التي تستحق المساعدة من الحجاج. يمكنك أيضا استخراج تصريح الحج 1443 بسهولة لتسجيل حجاج الداخل 2022.

طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

إذا كنت من المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية وتريد معرفة أسعار حملات الحج 1443 حجاج الداخل ، أو يمكنك التسجيل في حملة الراجحي للحج 1444 مجانا من خلال ابتاع الخطوات التالية كما يلي:

الدخول على الرابط الخاص بحملة الراجحي للحج.

بعدها تقوم بكتابة رقم الهوية، ورقم الجوال.

ثم تقوم بالنقر على زر تسجيل الدخول.

كذلك تقوم بتحديد محل أو منطقة السكن.

ثم ينتقل بك الموقع إلى صفحة أخرى تطلب منك مجموعة من البيانات التي تخص المتقدم والتي يجب الحرص على كتابتها بشكل صحيح.

بعدها تقوم بالاطلاع على رابط الأحكام والشروط وتقوم بالموافقة عليها.

ومن ثم يتم النقر على زر الإرسال حتى يتم تأكيد تقديم الطلب، ثم ينتقل إلى المراجعة من قبل حملة الراجحي للح.

الأوراق المطلوبة لحملة الراجحي المجانية 2022

بيان بالراتب الموجه رسميًا إلى حملة الراجحي.

تقديم 4 صور شخصية واضحة بمقاس 4*6.

تحصل على استمارة التقديم عن طريق مقرات الجمعية، ثم تقوم بتعبئتها بكل البيانات الصحيحة.

ثم تقوم بإحضار نموذج الإقرار الخاص بحملة الراجحي وتعبئته.

احضار صورة واضحة للهوية الشخصية.

كما تقوم بتقديم صورة طبق الأصل من دفتر العائلة.

أن تكون قد حصلت على كل التطعيمات وتقوم بإرفاق الشهادة التي تثبت ذلك.

شروط حملة الراجحي 1443 للحج المجاني

قبل معرفة تفاصيل الشروط المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443 ، يجب أن تعرف متى موعد التسجيل في الحج 1443.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك لا يكون قد قام بتأدية فريضة الحج من قبل.

كما يجب أن يكون الشخص غير قادر على دفع مصارف الحج.

مع عدم وجود أي إعاقة تؤثر على راحة الحجاج الآخرين.

وتوفير رقم هاتف للحاج.

كذلك يجب ذكر المنطقة السكنية الصحيحة.

لا يجوز لمن يقل عمره عن 25 عامًا التقدم، أما المحرم فلا يقل عمره عن 18 عام.

إلى جانب أن تكون لديه القدرة الصحية والبدنية على تأدية مناسك الحج.

القدرة على التنقل في المواصلات الخاصة بالحملة.

أن يكون معروفًا بحسن السلوك والأخلاق.

كما يجب أن يكون قد حصل على تصريح الحج من الجهات المسؤولة عن ذلك بالمملكة ا لعربية السعودية.

تعريف فصيلة الدم.

إلى هنا يكون قد انتهى حديثنا عن كل ما يتعلق بالتسجيل في حملة الراجحي للحج 1444، وذكرنا لكم الشروط والأوراق المطلوبة.