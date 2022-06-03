تمويل الأفراد يصل إلى 50 ألف ريال سعودي من مصرف الراجحي الخطوات والشروط

كثرت صعوبات الحياة على المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية وأيضا المتقاعدين، فهم لديهم التزامات حياتيه عديدة منهم من يريد الزواج ومنهم من يريد سداد الأقساط ومصاريف المدارس للأولاد وغيره من ضغوط الحياة ولذا يقوم مصرف الراجحي بتوفير تمويل الأفراد والذي يصل إلى 50 ألف ريال سعودي حيث يعد الراجحي من أهم البنوك في العالم العربي، وأهم هذه البلاد هي المملكة العربية السعودية ويعمل البنك على توسعات خارج البلاد العربية، حيث إنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، ويعد هذا البنك من أكبر المصارف التي تمتلك أكبر قاعدة عملاء في المملكة، مثل أهمية رقم الايبان وشروطه والفرق بينه وبين الحساب البنكي، وهذه خدمات جديدة يقدمها البنك للعملاء من جميع أنحاء المملكة.

تمويل الأفراد من مصرف الراجحي

يقدم المصرف العديد من الخدمات كالتمويل الفردي والشخصي لمساعدة المواطنين في المملكة العربية السعودية على سداد مصاريف المدارس لأولادهم أو لتغير أثاث منزلهم أو حتى للزواج، كما يقدم خدمات أخرى كمستشفيات تامين للمشتركين، وكذلك يوجد الكثير من مستشفيات تامين تكافل الراجحي وهي مقدمه من بنك الراجحي، كما يقدم البنك هذه الخدمة دون تحويل الراتب أو وجود كفيل، وذلك حتى يتم حل المشاكل المادية بسهولة وببساطة، كما يساعد على عمل مشروعات صغيرة تساعدك على سد كل متطلبات الحياة والظروف المعيشية.

شروط تمويل بنك الراجحي

حدد مصرف الراجحي بعض من الشروط التي يجب توافرها قبل التقديم، وهذه الشروط كالتالي:

الحد الأدنى للخدمة يبدأ من شهر حسب جهة العمل المتعمدة لدى البنك.

يجب أن يتم تحويل الراتب.

لا يزيد عمر الفرد عند سداد آخر دفعه عن 60 عام.

يجب أن يوافق البنك على العميل.

ألا يقل الراتب عن 2000 ريال سعودي.

خطوات التقديم على تمويل الأفراد للمواطن السعودي

أتاح مصرف الراجحي طرق التقديم على التمويل الفردي والشخصي حيث يمكن التقديم من تطبيق الراجحي، أو الذهاب إلى أقرب فرع، ومن خلال الموقع الإلكتروني، وخطوات التقديم من الموقع الرسمي للراجحي هي الآتية: