نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينكـ نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 برقم جلوس الطالب لجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 في عدد كبير من محافظات مصر وقد سجلت الشهادة الاعدادية نسبة نجاح في محافظة القاهرة تصل الى 83%، حيث تم اعتماد نتيجة القاهرة في صباح اليوم، ومن المقرر ان يتم اظهارها رسمياً خلال الساعات القادمة على بوابة نتائج التعليم الاساسي، لكي يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها برقم الجلوس ومن خلال الرقم القومي باتباع بعض الآليات اإلكترونية التي تسهل على الطلاب وأولياء الأمور استخراج النتيجة بنجاح، هذا وفي السطور المقبلة نضع بين ايديكم خطوات استخراج نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2022 الدور الاول من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

في الآونة الزمنية الاخيرة أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط يتم من خلاله رفع نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 لجميع المحافظات فور اعتمادها مباشرةً من قبل المحافظ، على أن يتمكن الطالب من عرض نتيجته اون لاين من خلال اختيار اسم المحافظة، ثم كتابة رقم الجلوس وعرض النتيجة بالنقر الزر المخصص لذلك.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

يتم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 برقم مقعد الطالب الامتحاني من خلال الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي وهي البوابة التي من خلالها يتم تحميل نتائج الطلاب بكافة المحافظات لصفوف النقل والشهادة الاعدادية، كما يستطيع الطلاب التابعين للشهادة الاعدادية من الاستعلام عن نتائجهم الخاصة بالترم الثاني 2022 بالرقم القومي الخاص بهم من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بالنتائج واتباع التالي:

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمية.

ثم يتم اختيار الشهادة الاعدادية ثم ضبط بيانات الطالب المختلفة و التي تتمثل في تحديد صفه الدراسي المقيد به وهو الثالث الاعدادي.

ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني وكتابة الرقم القومي والبيانات الاخرى المطلوبة.

يتم بعدها النقر على عرض النتيجة ليتم استخراج النتيجة الخاصة بالطالب وتظهر له درجات المواد الدراسية ومعدل نجاحه بالعام الدراسي الجاري.

اصدرت مصادر مسؤلة من وزارة التربية والتعليم في الآونة الزمنية الاخيرة بيان رسمي تبين من خلالة ان وزارة التربية والتعليم قد اطلقت الرابط الرسمي الخاص بنتائج الطلاب، والذي يستطيع الطلاب من خلالة الحصول على النتائج برقم الجلوس فور ظهورها، ومن المقرر ان تظهر النتائج خلال الساعات القادمة وذلك وفقاً لم ذكرتة المصادر، حيث أكدت المصادر ان النتائج سوف تظهر هذا الفصل الدراسي خلال موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي التابع للوزارة، ومن خلال هذا الموقع يمكن لكافة الطلاب الحصول على النتيجة فور ظهورها عبر شبكة الانترنت، وذلك عن طريق اتباع الخطوات والتعليمات البسيطة التي قد ذكرناها لكم في السطور السابقة.