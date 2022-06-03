رئيسا الجمهورية والحكومة بلبنان يبحثان تطورات الأوضاع العامة فى البلاد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الجمعة، بقصر الرئاسة ببعبدا. وتطرق اللقاء إلى البحث فى مرحلة ما بعد اعتبار الحكومة مستقيلة، وضرورة استمرار الإدارات فى تأمين المهمات المطلوبة منها. وبعد اللقاء، اكتفى ميقاتى بالقول، ردا على سؤال: "هى زيارة عادية لفخامة الرئيس عون، وأنا على ود دائم معه".

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