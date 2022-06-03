بدء عمل لجنة التحقيق الدولية فى أوكرانيا فى 7 يونيو

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأمم المتحدة، فى بيان اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة سيقومون بزيارة عدة مواقع فى أوكرانيا، بما فى ذلك لفيف وكييف وخاركيف وسومى؛ للحصول على معلومات مباشرة عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنسانى الدولى، ومقابلة الضحايا والشهود والمشردين داخليا.
وأضافت أن اللجنة رتبت لقاءات مع مسئولين حكوميين بمن فيهم الوزراء وأعضاء المجتمع المدنى ووكالات الأمم المتحدة؛ لمناقشة الوضع فى البلاد.
يشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا هى هيئة مستقلة مفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقيام بالتحقيق فى جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنسانى الدولى والجرائم ذات الصلة فى سياق الهجوم الروسى على أوكرانيا.
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