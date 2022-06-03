مجلس الأمن الدولى يرحب بتمديد الهدنة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وأعرب المجلس، فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، عن قلقه من الأثر الإنسانى الخطير لإغلاق الطرق المستمر حول تعز.. داعيا الحوثيين إلى التصرف بمرونة فى المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور، وأثنى على الإجراءات التى اتخذتها الأطراف للحفاظ على الهدنة.
جدير بالذكر أن الأطراف اليمنية وافقت، أمس، على تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين، وأتى ذلك بعدما دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، جهات النزاع فى اليمن، إلى تمديد الهدنة الحالية التى تنتهى الأسبوع المقبل.
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