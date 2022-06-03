ترحيب دولى عقب إعلان الأمم المتحدة لتمديد الهدنة فى اليمن لشهرين

جدة - نرمين السيد - وقال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى اليمن، ديفيد غريسلى، "إن تمديد الهدنة التى توسطت فيها الأمم المتحدة بشرى سارة للغاية للشعب اليمنى".

وأضاف غريسلى - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- "أؤيد بالكامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، لتنفيذ وتوحيد جميع عناصر الهدنة، بما فى ذلك إعادة فتح الطرق فى مدينة تعز".

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج قد أعلن أمس /الخميس/، أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى، وافقوا على اقتراح من الأمم المتحدة بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين، قبل ساعات من انتهائها وتم تمديد الهدنة وفق الأحكام نفسها الواردة بالاتفاقية الأصلية، التى دخلت حيز التنفيذ فى 2 أبريل الماضى.

ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق فى مدينة تعز التى يحاصرها الحوثيون منذ سبع سنوات وصرف مرتبات موظفى الدولة المنقطعة من عائدات ميناء الحديدة.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية الكويتية بإعلان المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين وفقا لبنود الاتفاق الأساسى.

وشددت الخارجية الكويتية، فى بيان مساء اليوم الجمعة، على دعم دولة الكويت للجهود التى تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسى الدائم للأزمة اليمنية بما يحفظ أمنه واستقراره ويحقق آمال شعبه الشقيق ويرفع معاناته، مثمنة جهود مبعوث الأمين العام إلى اليمن، التى تأتى فى سياق المبادرة التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، فى مارس 2021؛ لإنهاء الأزمة اليمنية بالوصول إلى تسوية سلمية شاملة.

وأعربت الجزائر أيضا عن ارتياحها لتوصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق يقضى بتمديد الهدنة الإنسانية، معربة عن ترحيبها باستمرار وقف إطلاق النار.

ودعت الجزائر، فى بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، جميع الأطراف اليمنية إلى مواصلة الحوار للوصول إلى هدنة دائمة تفضى إلى حل دائم.

كما جددت دعمها لكافة الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للأزمة تعود على الشعب اليمنى الشقيق والمنطقة بالأمن والسلم والاستقرار، الأمر الذى من شأنه المساهمة فى لم شمل البلدان العربية فى مواجهة التحديات الوجودية التى تفرضها الأوضاع الراهنة.

كما أشاد المتحدث الرسمى باسم الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور دينس كوميتات، بجهود المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، الذى نجح فى تمديد وقف إطلاق النار فى اليمن لمدة شهرين.

وأعرب المتحدث، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم، عن دعم ألمانيا للمبعوث الأممى الخاص إلى اليمن للبناء على هذه الخطوة نحو السلام، مؤكدا أن العملية السياسية هى فقط التى ستنهى هذا النزاع.